Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT: Банда на Гаити похитила 17 американских миссионеров

Воскресенье, 17 октября 2021, 06:39
NYT: Банда на Гаити похитила 17 американских миссионеров
Michael M. Santiago/Getty Images

В субботу банда в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, похитила до 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, включая детей.

Источник: The New York Times со ссылкой на представителей службы безопасности Гаити и местных чиновников

Детали: Подробности похищения остаются неясными, но местные чиновники заявили, что миссионеров похитили из автобуса, который следовал в аэропорт, чтобы высадить некоторых членов группы, прежде чем продолжить в другой пункт назначения на Гаити.

Представитель Государственного департамента США не прокомментировал похищение.

Отмечается, что похищение американских миссионеров произошло только через день после того, как Совет Безопасности ООН продлил свою миссию на Гаити на девять месяцев, единогласно проголосовав в пятницу.

NYT пишет, что на Гаити похищения являются тревожным явлением, "но даже в стране, привыкшей к массовому беззаконию, похищение такой большой группы американцев шокировало чиновников своей наглостью".

Темы: СМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: