NYT: Банда на Гаити похитила 17 американских миссионеров

В субботу банда в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, похитила до 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, включая детей.

Источник: The New York Times со ссылкой на представителей службы безопасности Гаити и местных чиновников

Детали: Подробности похищения остаются неясными, но местные чиновники заявили, что миссионеров похитили из автобуса, который следовал в аэропорт, чтобы высадить некоторых членов группы, прежде чем продолжить в другой пункт назначения на Гаити.

Представитель Государственного департамента США не прокомментировал похищение.

Отмечается, что похищение американских миссионеров произошло только через день после того, как Совет Безопасности ООН продлил свою миссию на Гаити на девять месяцев, единогласно проголосовав в пятницу.

NYT пишет, что на Гаити похищения являются тревожным явлением, "но даже в стране, привыкшей к массовому беззаконию, похищение такой большой группы американцев шокировало чиновников своей наглостью".