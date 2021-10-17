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Ще 82 тисячі українців зробили щеплення проти Covid

Неділя, 17 жовтня 2021, 10:19
Фото УП

В Україні протягом доби 16 жовтня вакцинували понад 82 тисячі людей.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Протягом суботи зробили 82 200 ковід-щеплень. Першу дозу отримали 48 646 українців, а закінчили вакцинацію, отримавши другу дозу – 34 154 людини.

Протягом доби працювали 643 мобільні бригади з імунізації, 2106 пунктів щеплення та 378 центрів вакцинації населення.

Зокрема, людей вакцинували препаратами Pfizer (Comirnaty) - 48 242, Sinovac (CoronaVac) - 21 038 та AstraZeneca - 13 520.

Від початку вакцинальної кампанії ковід-щеплення вже отримали 7 922 415 людей. З них першу дозу отримали 7 922 413 людей, а повністю імунізовані — 6 467 945 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в Україні зробили 14 390 358 щеплень.

У МОЗ нагадують, що 97% госпіталізованих із коронавірусом людей у вересні були невакциновані, з огляду на це закликають громадян робити щеплення.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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