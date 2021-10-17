Еще 82 тысячи украинцев сделали прививки против Covid

В Украине в течение суток 16 октября вакцинировали более 82 тысяч человек.

Источник: данные Минздрава

Детали: В течение субботы сделали 82 200 ковид-прививок. Первую дозу получили 48 646 украинцев, а закончили вакцинацию, получив вторую дозу – 34 154 человека.

В течение суток работали 643 мобильные бригады по иммунизации, 2106 пунктов прививки и 378 центров вакцинации населения.

В частности, людей вакцинировали препаратами Pfizer (Comirnaty) – 48 242, Sinovac (CoronaVac) – 21 038 и AstraZeneca – 13 520.

С начала кампании ковид-прививки уже получили 7 922 415 человек. Из них первую дозу получили 7 922 413 человек, а полностью иммунизированы – 6 467 945 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в Украине сделали 14 390 358 прививок.

В Минздраве напоминают, что 97% госпитализированных с коронавирусом людей в сентябре были вакцинированы, учитывая это призывают граждан делать прививки.