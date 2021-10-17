Погода порадує українців теплом і сонцем

В Україні у неділю на понеділок очікується близько +13°, переважно без опадів, а з середини наступного тижня температура повітря вдень має піднятися до +16°.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю, 17 жовтня, без опадів. Лише у південній частині місцями невеликий дощ. Температура вдень 8-13°, у південних регіонах 11-16°.

У Києві та області у неділю без опадів, вдень 10-12°, на Київщині до +13°.

Синоптики 18-19 жовтня опадів в Україні також не прогнозують, лише в західних та місцями північних областях вдень ймовірний невеликий дощ. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 3-8° тепла; вдень на півдні та Закарпатті 9-14°, на решті території у понеділок та вівторок 7-13° тепла.

Згідно з прогнозом на 20-21 жовтня, опади не очікуються, лише вдень 21 жовтня на Закарпатті невеликий дощ. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу (на крайньому заході 1-6° тепла), вдень до +13°, в західних областях до +16°, на сході від 12 до 18° тепла.

На Київщині 20 жовтня без опадів, вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 8-13° тепла, 21 жовтня вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.