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Погода порадует украинцев теплом и солнцем

Воскресенье, 17 октября 2021, 11:52
Погода порадует украинцев теплом и солнцем
Осень, фото Getty Images

В Украине в воскресенье на понедельник ожидается около +13°, без осадков, а с середины следующей недели температура воздуха днем ​​должна подняться до +16°.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье, 17 октября, без осадков. Лишь в южной части местами небольшой дождь. Температура днем ​​8-13°, в южных регионах 11-16°.

В Киеве и области в воскресенье без осадков, днем ​​10-12°, на Киевщине до +13°.

Синоптики 18-19 октября осадков в Украине также не прогнозируют, лишь в западных и местами северных областях днем ​​возможен небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 3-8° тепла; днем на юге и Закарпатье 9-14°, на остальной территории в понедельник и вторник 7-13° тепла.

Согласно прогнозу на 20-21 октября, осадков не ожидается, лишь днем ​​21 октября на Закарпатье небольшой дождь. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза (на крайнем западе 1-6° тепла), днем ​​до +13°, в западных областях до +16°, на востоке от 12 до 18° тепла.

На Киевщине 20 октября без осадков, ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​8-13° тепла, 21 октября ночью 3-8° тепла, днем ​​+12+17°.

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Темы: погода
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