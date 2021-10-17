На Афоні врятували двох українців, які два дні блукали в горах

Поліція Греції повідомила, що знайшла двох українських паломників на Афоні, зниклих безвісти з вечора п'ятниці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini

Деталі: Співробітники поліції Афонського департаменту знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони знаходяться в хорошому стані.

Їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.

Двоє українців розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в умовах густого туману, а потім збилися з дороги. Про зниклих повідомили в п'ятницю ввечері.

Негайно було розпочато рятувальна операція, в якій взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежних зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.