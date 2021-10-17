Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Афоні врятували двох українців, які два дні блукали в горах

Неділя, 17 жовтня 2021, 12:09
Афон, фото Getty Images

Поліція Греції повідомила, що знайшла двох українських паломників на Афоні, зниклих безвісти з вечора п'ятниці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini

Деталі: Співробітники поліції Афонського департаменту знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони знаходяться в хорошому стані.

Їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.

Двоє українців розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в умовах густого туману, а потім збилися з дороги. Про зниклих повідомили в п'ятницю ввечері.

Негайно було розпочато рятувальна операція, в якій взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежних зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.

Теми: туризмГреція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Син Шефіра отримав з бюджету 600 тисяч гривень – BIHUS info

Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП

Новини 18 жовтня: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів

ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу – ЗМІ

"Слуги" вирішили вигнати з фракції нардепку, яка не підтримала закон про олігархів

відеоУ Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого 2 місяці тому мера Павлова

Усі новини...
туризм
Сідней скасує обов’язковий карантин для іноземних туристів
Англія спрощує в’їзд туристам
США відкриють наземні кордони для вакцинованих туристів
Останні новини
04:46
На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток
03:48
"Закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести" – Саакашвілі
02:55
Трамп позивається проти комітету, який розслідує штурм Капітолія
02:18
США і Грузія підписали меморандум у сфері оборони
01:26
Син Шефіра отримав з бюджету 600 тисяч гривень – BIHUS info
00:32
Комендантська година і зачинені магазини – в Латвії вводять локдаун
23:57
Від коронавірусу померла заслужена артистка України Марія Гонта
23:29
В Україну повертаються тепло до +21° та дощі
23:06
Боррель: ЄС готовий ввести санкції проти "Белавіа" через наплив мігрантів
22:47
Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП
Усі новини...