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На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах

Воскресенье, 17 октября 2021, 12:09
Афон, фото Getty Images

Полиция Греции сообщила, что нашла двух украинских паломников на Афоне, пропавших без вести с вечера пятницы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini

Детали: Сотрудники полиции Афонского департамента нашли украинцев возле скита, принадлежащего монастырю Большой Лавра, они находятся в хорошем состоянии.

Их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены.

Двое украинцев разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а затем сбились с дороги. О пропавших сообщили в пятницу вечером.

Немедленно была начата спасательная операция, в которой приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, хорошо знающие местность.

Темы: туризмГреция
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