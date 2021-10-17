У Харкові жінку загризли її "бійцівські" собаки
Неділя, 17 жовтня 2021, 12:18
Поліція розслідує обставини смерті 81-річної жінки, мешканки Новобаварського району Харкова, яку, за попередніми даними, загризли собаки.
Джерело: поліція Харківщини
Деталі: Повідомляється, що вдень 16 жовтня до поліції зателефонувала жінка та сказала, що виявила тіло своєї сусідки – її загризли собаки.
На місце події виїжджали керівництво і слідчо-оперативна група відділу харківської поліції.
Поліцейські встановили особу загиблої, це 81-річна мешканка будинку.
Дослівно: "Загибла та її донька утримували у домоволодінні 5 собак бійцівської породи. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".
Українська правда