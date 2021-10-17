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У Харкові жінку загризли її "бійцівські" собаки

Неділя, 17 жовтня 2021, 12:18
Фото поліції з подвір'я загиблої

Поліція розслідує обставини смерті 81-річної жінки, мешканки Новобаварського району Харкова, яку, за попередніми даними, загризли собаки.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: Повідомляється, що вдень 16 жовтня до поліції зателефонувала жінка та сказала, що виявила тіло своєї сусідки – її загризли собаки.  

На місце події виїжджали керівництво і слідчо-оперативна група відділу харківської поліції.

Поліцейські встановили особу загиблої, це 81-річна мешканка будинку.

Дослівно: "Загибла та її донька утримували у домоволодінні 5 собак бійцівської породи. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.  115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

 
Фото поліції з місця події

Українська правда
Теми: поліціяХарків


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