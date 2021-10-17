В Харькове женщину загрызли ее "бойцовские" собаки

Полиция расследует обстоятельства смерти 81-летней женщины, жительницы Новобаварского района Харькова, которую, по предварительным данным, загрызли собаки.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: Сообщается, что днем ​​16 октября в полицию позвонила женщина и сказала, что обнаружила тело своей соседки - ее загрызли собаки.

На место происшествия выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела харьковской полиции.

Полицейские установили личность погибшей, это 81-летняя жительница дома.

Дословно: "Погибшая и ее дочь держали в домовладении 5 собак бойцовской породы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".