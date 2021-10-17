В Харькове женщину загрызли ее "бойцовские" собаки
Воскресенье, 17 октября 2021, 12:18
Полиция расследует обстоятельства смерти 81-летней женщины, жительницы Новобаварского района Харькова, которую, по предварительным данным, загрызли собаки.
Источник: полиция Харьковщины
Детали: Сообщается, что днем 16 октября в полицию позвонила женщина и сказала, что обнаружила тело своей соседки - ее загрызли собаки.
На место происшествия выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела харьковской полиции.
Полицейские установили личность погибшей, это 81-летняя жительница дома.
Дословно: "Погибшая и ее дочь держали в домовладении 5 собак бойцовской породы. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Украинская правда