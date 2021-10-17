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Меркель закликала Ердогана до співпраці

Неділя, 17 жовтня 2021, 13:19
Меркель закликала Ердогана до співпраці
Ангела Меркель, фото Getty Images

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до співпраці у взаємодії з радикальним ісламістським рухом "Талібан", аби уникнути ще однієї кризи біженців.

Про це вона заявила під час прощального візиту до Туреччини, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Для того, щоб люди з Афганістану не стали також жертвами контрабандистів, ми повинні забезпечити надання в Афганістані гуманітарної допомоги", - сказала Меркель.

Інакше, за її словами, взимку їм загрожує "катастрофа". З того часу, як таліби встановили контроль над Афганістаном, у ЄС виникли побоювання щодо нової хвилі біженців, які можуть спробувати потрапити на територію Європи через Туреччину.

Однією з центральних тем розмови Меркель та Ердогана була угода щодо біженців, укладена між ЄС та Туреччиною у 2016 році.

В питанні надання їм прихистку країна відіграє ключову роль: наразі вона прийняла 3,7 мільйона сирійських біженців та сотні тисяч мігрантів з інших країн, у тому числі з Афганістану. Майже половина з них - діти до 18 років. Найпопулярнішим містом для сирійських біженців став Стамбул.

"Туреччина докладає неймовірних зусиль щодо сирійських біженців", - сказала Меркель.

За її словами, Німеччина намагається досягти того, щоби Туреччина отримала від ЄС кошти "понад домовлені шість мільярдів євро" в рамках угоди щодо біженців. Ердоган неодноразово наголошував, що цієї суми замало: за останні вісім з половиною років Туреччина витратила 40 мільярдів євро на біженців.

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельЕрдоган
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