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Меркель призвала Эрдогана к сотрудничеству

Воскресенье, 17 октября 2021, 13:19
Меркель призвала Эрдогана к сотрудничеству
Ангела Меркель, фото Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к сотрудничеству во взаимодействии с радикальным исламистским движением "Талибан", чтобы избежать еще одного кризиса беженцев.

Об этом она заявила во время прощального визита в Турцию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Для того, чтобы люди из Афганистана не стали также жертвами контрабандистов, мы должны обеспечить предоставление в Афганистане гуманитарной помощи", - сказала Меркель.

Иначе, по ее словам, зимой им грозит "катастрофа". С тех пор, как талибы установили контроль над Афганистаном, в ЕС возникли опасения относительно новой волны беженцев, которые могут попытаться попасть на территорию Европы через Турцию.

Одной из центральных тем разговора Меркель и Эрдогана было соглашение о беженцах, заключенное между ЕС и Турцией в 2016 году.

В вопросе предоставления им убежища страна играет ключевую роль: сейчас она приняла 3,7 миллиона сирийских беженцев и сотни тысяч мигрантов из других стран, в том числе из Афганистана. Почти половина из них - дети до 18 лет. Самым популярным городом для сирийских беженцев стал Стамбул.

"Турция прилагает невероятные усилия относительно сирийских беженцев", - сказала Меркель.

По ее словам, Германия пытается добиться того, чтобы Турция получила от ЕС средства "более оговоренных 6 миллиардов евро" в рамках соглашения о беженцах. Эрдоган неоднократно подчеркивал, что этой суммы недостаточно: за последние восемь с половиной лет Турция потратила 40 млрд на беженцев.

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Темы: МеркельЭрдоган
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