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Виверженню вулкана на Ла-Пальмі не видно кінця - влада Канарських островів

Неділя, 17 жовтня 2021, 15:45
Виверженню вулкана на Ла-Пальмі не видно кінця - влада Канарських островів
Вулкан Кумбре-В’єха, фото Getty Images

Глава уряду Канарських островів заявив, що поки невідомо, коли завершиться виверженню вулкана Кумбре-В’єха, яке почалося близько місяця тому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За даними Національного географічного інституту Іспанії, в неділю на острові відбулося 42 сейсмічних поштовхів, найбільший з яких досяг магнітуди 4,3.

"Немає ніяких ознак того, що кінець виверження неминучий, хоча це найбільше бажання всіх", - сказав Анхель Віктор Торрес, цитуючи точку зору вчених.

Потоки лави спустошили понад 742 гектарів землі і зруйнували майже 2000 будинків на Ла-Пальмі з того часу, як 19 вересня почалося виверження вулкана.

Близько 7 тисяч осіб були евакуйовані зі своїх будинків на острові, який налічує близько 83 000 жителів і є частиною архіпелагу Канарських островів.

Авіакомпанія Binter заявила, що скасувала всі свої рейси на Ла-Пальму в неділю через попіл від вулкана.

Оператор державного аеропорту Aena повідомила, що майже половина - 22 з 38 - всіх рейсів на острів в неділю були скасовані, але аеропорт залишається відкритим.

Нагадаємо, у пятницю на острові евакуювали ще 300 мешканців через поширення лави вулкану Кумбре-В’єха.

Теми: екологія
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