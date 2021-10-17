Извержению вулкана на Ла-Пальме не видно конца - власти Канарских островов

Глава правительства Канарских островов заявил, что пока не видно конца извержению вулкана, которое началось около месяца назад.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Детали: По данным Национального географического института Испании, в воскресенье на острове произошло 42 сейсмических движения, самое большое из которых достигло магнитуды 4,3.

"Нет никаких признаков того, что конец извержения неизбежен, хотя это самое большое желание всех", - сказал Анхель Виктор Торрес, цитируя точку зрения ученых.

Потоки лавы опустошили более 742 гектаров земли и разрушили почти 2000 зданий на Ла-Пальме с тех пор, как 19 сентября началось извержение вулкана.

Около 7 тыс. человек были эвакуированы из своих домов на острове, который насчитывает около 83000 жителей и является частью архипелага Канарских островов у северо-запада Африки. Подробнее

Авиакомпания Binter заявила, что отменила все свои рейсы на Ла-Пальму в воскресенье из-за пепла от вулкана.

Оператор государственного аэропорта Aena сообщила, что почти половина - 22 из 38 - всех рейсов на остров в воскресенье были отменены, но аэропорт остается открытым.