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У Харкові через "мінування" евакуювали майже 500 людей

Неділя, 17 жовтня 2021, 17:13
У Харкові через мінування евакуювали майже 500 людей
фото поліції

У Харкові в неділю через неправдиве повідомлення про замінування із торгових центрів евакуювали 465 громадян.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: 16 жовтня близько 20:30 до поліції надійшов електронний лист про те, що у торговельних центрах на вулицях Пушкінській, Сумській, Полтавський Шлях та проспекті Тракторобудівників закладена вибухівка.

За адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції та фахівці Управління вибухотехнічної служби ГУНП в Харківській області.

Фахівці обстежили більше 43 тисяч квадратних метрів приміщень та 2 тисячі квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 465 громадян. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

 

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

 

Санкція статті передбачає покарання на строк від 2 до 6 років позбавлення волі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харків
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