Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Харкові через "мінування" евакуювали майже 500 людей

Неділя, 17 жовтня 2021, 17:13
фото поліції

У Харкові в неділю через неправдиве повідомлення про замінування із торгових центрів евакуювали 465 громадян.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: 16 жовтня близько 20:30 до поліції надійшов електронний лист про те, що у торговельних центрах на вулицях Пушкінській, Сумській, Полтавський Шлях та проспекті Тракторобудівників закладена вибухівка.

За адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції та фахівці Управління вибухотехнічної служби ГУНП в Харківській області.

Фахівці обстежили більше 43 тисяч квадратних метрів приміщень та 2 тисячі квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 465 громадян. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

 

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

 

Санкція статті передбачає покарання на строк від 2 до 6 років позбавлення волі.

Теми: Харків


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Син Шефіра отримав з бюджету 600 тисяч гривень – BIHUS info

Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП

Новини 18 жовтня: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів

ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу – ЗМІ

"Слуги" вирішили вигнати з фракції нардепку, яка не підтримала закон про олігархів

відеоУ Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого 2 місяці тому мера Павлова

Усі новини...
Харків
У Харкові жінку загризли її "бійцівські" собаки
У метро Харкова машиніст побив пасажира
Що не так з "відкритістю" Харківської міськради?
Останні новини
04:46
На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток
03:48
"Закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести" – Саакашвілі
02:55
Трамп позивається проти комітету, який розслідує штурм Капітолія
02:18
США і Грузія підписали меморандум у сфері оборони
01:26
Син Шефіра отримав з бюджету 600 тисяч гривень – BIHUS info
00:32
Комендантська година і зачинені магазини – в Латвії вводять локдаун
23:57
Від коронавірусу померла заслужена артистка України Марія Гонта
23:29
В Україну повертаються тепло до +21° та дощі
23:06
Боррель: ЄС готовий ввести санкції проти "Белавіа" через наплив мігрантів
22:47
Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП
Усі новини...