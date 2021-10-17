У Харкові через "мінування" евакуювали майже 500 людей

У Харкові в неділю через неправдиве повідомлення про замінування із торгових центрів евакуювали 465 громадян.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: 16 жовтня близько 20:30 до поліції надійшов електронний лист про те, що у торговельних центрах на вулицях Пушкінській, Сумській, Полтавський Шлях та проспекті Тракторобудівників закладена вибухівка.

За адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції та фахівці Управління вибухотехнічної служби ГУНП в Харківській області.

Фахівці обстежили більше 43 тисяч квадратних метрів приміщень та 2 тисячі квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 465 громадян. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання на строк від 2 до 6 років позбавлення волі.