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В Харькове из-за "минирования" эвакуировали почти 500 человек

Воскресенье, 17 октября 2021, 17:13
В Харькове из-за минирования эвакуировали почти 500 человек
фото полиции

В Харькове в воскресенье из-за ложного сообщения о минировании из торговых центров эвакуировали 465 граждан.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: 16 октября около 20:30 в полицию поступило электронное письмо о том, что в торговых центрах на улицах Пушкинской, Сумской, Полтавский Шлях и проспекте Тракторостроителей заложена взрывчатка.

По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции и специалисты Управления взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали более 43 тысяч квадратных метров помещений и 2000 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 465 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

 

Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 2 до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: Харьков
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