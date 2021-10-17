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Президент Чехії вже тиждень у лікарні: канцелярія мовчить, ЗМІ пишуть про хвору печінку

Неділя, 17 жовтня 2021, 18:53
AFP via Getty Images

Президент Чехії Мілош Земан рівно тиждень тому був госпіталізований в Центральний військовий госпіталь в Празі і офіційно його канцелярія досі замовчує, що саме турбує главу держави.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише чеське видання Novinky.

Відразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем, з яким Земан повинен був обговорити поствиборну ситуацію минулої неділі, швидка забрала Земана до лікарні. Після прибуття президент був без свідомості.

З того часу прессекретар президента Іржі Овчачек і інші представники канцелярії ігнорували питання журналістів і політиків про здоров'я президента.

Однак, як повідомляють ЗМІ, президент страждає на серйозне захворювання печінки. Це також підтверджується SMS-повідомленням, надісланим Бабішу керівником клініки гастроентерології і депутатом ANO Юліусом Шпичаком.

"Здрастуйте, прем'єр-міністр, наш фахівець вже оглянув президента, хвороба печінки ще не настільки розвинена, щоб вказувати на трансплантацію", - йдеться в SMS-повідомленні, отриманому ЗМІ. Шпичак не став заперечувати справжність повідомлення.

Останній раз Земан з'являвся на публіці 1 вересня, коли відвідував одну з початкових шкіл Брно. У вересні Земан знову був госпіталізований на дев'ять днів.

Празький град повністю замовчує те, чому Земан знову в лікарні. Єдина офіційна інформація - він знаходиться у відділенні, де пацієнти з важким станом здоров'я підключаються до апаратів, що контролюють основні життєво важливі функції.

Сенат Чехії запитує у керівництва лікарні основну інформацію про те, чи загрожує стан Земана його здатності виконувати обов'язки глави держави.

Нагадаємо, у Чехії результати парламентських виборів стали сенсаційними, оскільки партія Бабіша, всупереч прогнозам, поступилася блоку Spolu, а комуністи вперше в історії сучасної Чехії не подолали 5% бар’єр і не проходять у парламент. 

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

Також радимо до перегляду відео "Чи є Чехія проросійською?", яке пояснює ставлення Чехії до нашої держави.

Теми: Чехія


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