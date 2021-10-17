Президент Чехии уже неделю в больнице: канцелярия молчит, СМИ пишут о больной печени

Президент Чехии Милош Земан ровно неделю назад был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге и официально его канцелярия до сих пор умалчивают, что именно беспокоит главу государства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет чешское издание Novinky.

Сразу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, с которым Земан должен был обсудить поствыборную ситуацию в прошлое воскресенье, скорая забрала Земана в больницу. По прибытии президент был без сознания.

С тех пор пресс-секретарь президента Иржи Овчачек и другие представители канцелярии игнорировали вопросы журналистов и политиков о здоровье президента.

Однако, как сообщают СМИ, президент страдает серьезным заболеванием печени. Это также подтверждается SMS-сообщением, отправленным Бабишу руководителем клиники гастроэнтерологии и депутатом ANO Юлиусом Шпичаком.

"Здравствуйте, премьер-министр, наш специалист уже осмотрел президента, болезнь печени еще не настолько развита, чтобы указывать на трансплантацию", - говорится в SMS-сообщении, полученном СМИ. Шпичак не стал отрицать подлинность сообщения.

Последний раз Земан появлялся на публике 1 сентября, когда посещал одну из начальных школ Брно. В сентябре Земан снова был госпитализирован на девять дней.

Пражский град полностью умалчивает о том, почему Земан снова в больнице. Единственная официальная информация - он находится в отделении, где пациенты с тяжелым состоянием здоровья подключаются к аппаратам, контролирующим основные жизненно важные функции.

Сенат Чехии запрашивает у руководства больницы основную информацию о том, угрожает ли состояние Земана его способности исполнять обязанности главы государства.

Напомним, Чехии результаты парламентских выборов стали сенсационными, так как партия Бабиша, вопреки прогнозам, уступила блоку Spolu, а коммунисты впервые в истории современной Чехии не прошли в парламент.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

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