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В Ірпені протестували проти ромів після побиття місцевого жителя

Неділя, 17 жовтня 2021, 19:23
фото поліції

В Ірпені Київської області близько 50 осіб влаштували протестну акцію після того, як напередодні двоє представників ромської народності побили місцевого мешканця.

Джерело: поліція Київської області, Суспільне

 
фото поліції

Дослівно поліція: "Захід почався 17 жовтня близько 15:00 на одній із вулиць Ірпеня. До акції долучились близько 50 громадських активістів, які висловлюють свою позицію щодо діяльності осіб однієї з народностей на території міста".

Деталі: Громадську безпеку під час заходу забезпечували працівники Бучанського райуправління поліції, управління превентивної діяльності, поліція діалогу, спецпризначенці. На місці події перебувало керівництво поліції Київщини.

Речниця ГУ НП у Київській області Ірина Прянишникова розповіла Суспільному, що акція протесту відбулася після побиття ромами місцевого жителя.

 

Пряма мова Прянишникової: "Вчора трапився випадок, коли двоє представників ромської народності завдали легких тілесних ушкоджень одному з жителів Ірпеня. Ми відкрили кримінальне провадження".

Більше деталей: За її словами, учасники акції вийшли висловити свою позицію щодо діяльності ромської народності на території Ірпеня. Вона додала, що правоохоронці просили потерпілого зв'язатися з ними, щоб отримати більше інформації щодо цього випадку.

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Теми: Київська областьакції


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