В Ірпені протестували проти ромів після побиття місцевого жителя

В Ірпені Київської області близько 50 осіб влаштували протестну акцію після того, як напередодні двоє представників ромської народності побили місцевого мешканця.

Джерело: поліція Київської області, Суспільне

фото поліції

Дослівно поліція: "Захід почався 17 жовтня близько 15:00 на одній із вулиць Ірпеня. До акції долучились близько 50 громадських активістів, які висловлюють свою позицію щодо діяльності осіб однієї з народностей на території міста".

Деталі: Громадську безпеку під час заходу забезпечували працівники Бучанського райуправління поліції, управління превентивної діяльності, поліція діалогу, спецпризначенці. На місці події перебувало керівництво поліції Київщини.

Речниця ГУ НП у Київській області Ірина Прянишникова розповіла Суспільному, що акція протесту відбулася після побиття ромами місцевого жителя.

Пряма мова Прянишникової: "Вчора трапився випадок, коли двоє представників ромської народності завдали легких тілесних ушкоджень одному з жителів Ірпеня. Ми відкрили кримінальне провадження".

Більше деталей: За її словами, учасники акції вийшли висловити свою позицію щодо діяльності ромської народності на території Ірпеня. Вона додала, що правоохоронці просили потерпілого зв'язатися з ними, щоб отримати більше інформації щодо цього випадку.

Читайте також: "Свій циган", сусід та кум. Ким були і є роми для українців, пояснює історик

Українка ромського походження Зола Кондур: Не розумію, у чому моя "інакшість"

Роми – прикраса будь-якої країни