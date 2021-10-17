Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Ирпене протестовали против ромов после избиения местного жителя

Воскресенье, 17 октября 2021, 19:23
фото полиции

В Ирпене Киевской области около 50 человек устроили протестную акцию после того, как накануне двое представителей ромской национальности избили местного жителя.

Источник: полиция Киевской области, Суспільне

 
фото полиции

Дословно полиция: "Мероприятие началось 17 октября около 15:00 на одной из улиц Ирпеня. К акции присоединились около 50 общественных активистов, которые высказывают свою позицию относительно деятельности лиц одной из народностей на территории города".

Детали: Общественную безопасность во время мероприятия обеспечивали работники Бучанского райуправления полиции, управления превентивной деятельности, полиция диалога, спецназовцы. На месте происшествия находилось руководство полиции Киевской области.

Пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Ирина Прянишникова рассказала Суспільному, что акция протеста состоялась после избиения ромами местного жителя.

 

Прямая речь Прянишниковой: "Вчера был случай, когда два представителя ромской национальности нанесли легкие телесные повреждения одному из жителей Ирпеня. Мы открыли уголовное производство".

Больше деталей: По ее словам, участники акции вышли выразить свою позицию относительно деятельности ромской национальности на территории Ирпеня. Она добавила, что правоохранители просили потерпевшего связаться с ними, чтобы получить больше информации об этом случае.

Читайте также: "Свой цыган", сосед и кум. Кем были и есть ромы для украинцев, объясняет историк

Украинка ромского происхождения Зола Кондур: Не понимаю, в чем моя "инаковость"

Ромы - украшение любой страны

Темы: Киевская областьакции
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сын Шефира получил из бюджета 600 тысяч гривен – BIHUS info

Зеленский уверен, что до конца года в Украине появится глава САП

Новости 18 октября: ответ Медведчука Зеленскому, проверка COVID-сертификатов

ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса - СМИ

"Слуги" решили выгнать из фракции нардепку, которая не поддержала закон об олигархах

видеоВ Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего 2 месяца назад мэра Павлова

Все новости...
Киевская область
Мужчина в камуфляже стрелял по водителю припаркованного авто под Киевом
Мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены и чуть не сгорел сам
В Киевской области полиция разыскивает трех пропавших школьников
Последние новости
05:45
Госдеп заявляет, что США не предлагали Турции самолетов F-16 – СМИ
04:46
В Черниговской области от коронавируса умер подросток
03:48
"Призываю спецназ и полицию не разгонять мирные протесты" – Саакашвили
02:55
Трамп судится против комитета, который расследует штурм Капитолия
02:18
США и Грузия подписали меморандум в сфере обороны
01:26
Сын Шефира получил из бюджета 600 тысяч гривен – BIHUS info
00:32
Комендантский час и закрытые магазины – в Латвии вводят локдаун
23:57
От коронавируса умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта
23:29
В Украине возвращается тепло до + 21°
23:06
Боррель: ЕС готов ввести санкции против "Белавиа" из-за наплыва мигрантов
Все новости...