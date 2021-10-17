В Ирпене протестовали против ромов после избиения местного жителя

В Ирпене Киевской области около 50 человек устроили протестную акцию после того, как накануне двое представителей ромской национальности избили местного жителя.

Источник: полиция Киевской области, Суспільне

фото полиции

Дословно полиция: "Мероприятие началось 17 октября около 15:00 на одной из улиц Ирпеня. К акции присоединились около 50 общественных активистов, которые высказывают свою позицию относительно деятельности лиц одной из народностей на территории города".

Детали: Общественную безопасность во время мероприятия обеспечивали работники Бучанского райуправления полиции, управления превентивной деятельности, полиция диалога, спецназовцы. На месте происшествия находилось руководство полиции Киевской области.

Пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Ирина Прянишникова рассказала Суспільному, что акция протеста состоялась после избиения ромами местного жителя.

Прямая речь Прянишниковой: "Вчера был случай, когда два представителя ромской национальности нанесли легкие телесные повреждения одному из жителей Ирпеня. Мы открыли уголовное производство".

Больше деталей: По ее словам, участники акции вышли выразить свою позицию относительно деятельности ромской национальности на территории Ирпеня. Она добавила, что правоохранители просили потерпевшего связаться с ними, чтобы получить больше информации об этом случае.

Читайте также: "Свой цыган", сосед и кум. Кем были и есть ромы для украинцев, объясняет историк

Украинка ромского происхождения Зола Кондур: Не понимаю, в чем моя "инаковость"

Ромы - украшение любой страны