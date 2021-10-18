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Посол Франції в Білорусі покинув країну на вимогу Мінська

Понеділок, 18 жовтня 2021, 00:43
Посол Франції в Білорусі покинув країну на вимогу Мінська
Nicolas Kovarik/IP3/Getty Images

Посол Франції в Мінську - Ніколя де Лакост  - покинув Білорусь.

Джерело: речниця французького посольства в AFP

Пряма мова: "Білоруське МЗС зажадало, щоб посол поїхав до 18 жовтня. Посол Ніколя де Лакост покинув Білорусь сьогодні. Він попрощався зі співробітниками посольства і записав відеозвернення до білоруського народу, яке завтра вранці з'явиться на сайті посольства".

Деталі: Прессекретар, яка зробила заяву, не сказала, чому білоруська влада захотіла, щоб Ніколя де Лакост  покинув країну.

Але, згідно з повідомленнями білоруських ЗМІ, Ніколя де Лакост ніколи не зустрічався з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком, щоб передати йому копії вірчих грамот.

Нагадаємо: Франція, як і інші країни ЄС, не визнала претензію Лукашенка на шостий президентський термін.

Теми: БілорусьФранція
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