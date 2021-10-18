Посол Франції в Білорусі покинув країну на вимогу Мінська

Посол Франції в Мінську - Ніколя де Лакост - покинув Білорусь.

Джерело: речниця французького посольства в AFP

Пряма мова: "Білоруське МЗС зажадало, щоб посол поїхав до 18 жовтня. Посол Ніколя де Лакост покинув Білорусь сьогодні. Він попрощався зі співробітниками посольства і записав відеозвернення до білоруського народу, яке завтра вранці з'явиться на сайті посольства".

Деталі: Прессекретар, яка зробила заяву, не сказала, чому білоруська влада захотіла, щоб Ніколя де Лакост покинув країну.

Але, згідно з повідомленнями білоруських ЗМІ, Ніколя де Лакост ніколи не зустрічався з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком, щоб передати йому копії вірчих грамот.

Нагадаємо: Франція, як і інші країни ЄС, не визнала претензію Лукашенка на шостий президентський термін.