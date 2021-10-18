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Посол Франции в Беларуси покинул страну по требованию Минска

Понедельник, 18 октября 2021, 00:43
Nicolas Kovarik/IP3/Getty Images

Посол Франции в Минске - Николя де Лакост - покинул Беларусь.

Источник: пресс-секретарь французского посольства в AFP

Прямая речь: "Беларусское МИД потребовало, чтобы посол уехал до 18 октября. Посол Николя де Лакост покинул Беларусь сегодня. Он попрощался с сотрудниками посольства и записал видеообращение к беларусскому народу, которое завтра утром появится на сайте посольства".

Детали: Пресс-секретарь, которая сделала заявление, не сказала, почему беларусские власти захотели, чтобы Николя де Лакост покинул страну.

Но, согласно сообщениям беларусских СМИ, Николя де Лакост никогда не встречался с самопровозглашенным беларусским президентом Александром Лукашенко, чтобы передать ему копии верительных грамот.

Франция, как и другие страны ЕС, не признала претензию Лукашенко на шестой президентский срок.

Темы: БеларусьФранция
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