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Повінь в Індії забрала життя 20 людей

Понеділок, 18 жовтня 2021, 02:45
Повінь в Індії забрала життя 20 людей
AFP via Getty Images

Понад 20 людей загинули в результаті повені в штаті Керала в Індії.

Джерело: BBC

Деталі: Зокрема, сім'я з шести осіб, в тому числі 75-річна бабуся і троє дітей, загинула через руйнування їхнього будинку в районі Коттаям. Тіла ще трьох дітей - 8, 7 і 4 років - також були знайдені похованими під завалами в районі Ідуккі, де тривали пошуки як мінімум п'яти інших зниклих безвісти.

Є побоювання, що число загиблих може зростати і надалі.

Зазначається, що дні проливних дощів викликали розлив річок і зсуви.

BBC пише, що нерідко сильні дощі викликають повені і зсуви в Кералі, де водно-болотні угіддя та озера, які колись служили природним захистом від повеней, зникли через урбанізацію і зростання будівництва. Оцінка, проведена федеральним урядом в 2018 році, засвідчила, що штат, через який протікають 44 річки, увійшов в десятку найбільш вразливих до повеней.

У 2018 році близько 400 осіб загинули, а ще більше мільйона осіб були евакуйовані в результаті повені в Кералі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Індіястихійне лихо
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