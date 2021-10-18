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Наводнение в Индии унесло жизни 20 человек

Понедельник, 18 октября 2021, 02:45
AFP via Getty Images

Более 20 человек погибли в результате наводнения в штате Керала в Индии.

Источник: BBC

Детали: В частности, семья из шести человек, в том числе 75-летняя бабушка и трое детей, погибли из-за разрушения их дома в районе Коттаям. Тела еще трех детей - 8, 7 и 4 лет - также были найдены погребенными под завалами в районе Идукки, где продолжались поиски как минимум пяти других пропавших без вести.

Есть опасения, что число погибших может расти и в дальнейшем.

Отмечается, что дни проливных дождей вызвали разлив рек и оползни.

BBC пишет, что нередко сильные дожди вызывают наводнения и оползни в Керале, где водно-болотные угодья и озера, которые когда-то служили естественной защитой от наводнений, исчезли из-за урбанизации и роста строительства. Оценка, проведенная федеральным правительством в 2018 году, показала, что штат, через который протекает 44 реки, вошел в десятку наиболее уязвимых к наводнениям.

В 2018 году около 400 человек погибли, а еще более миллиона человек были эвакуированы в результате наводнения в Керале.

Темы: Индиястихийное бедствие
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