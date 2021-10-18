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ЗМІ: Китай випробував здатну доставляти ядерну зброю гіперзвукову ракету

Понеділок, 18 жовтня 2021, 03:43
PHILIP PACHECO/AFP via Getty Images

Китай в серпні випробував гіперзвукову ракету, здатну нести ядерну зброю.

Джерело: джерела Financial Times, знайомі з випробуваннями, Al Jazeera

Деталі: За словами джерел, ракета облетіла Землю на низькій орбіті, а потім була спрямована до мети, "продемонструвавши передові космічні можливості, які застали зненацька розвідку США".

Три людини, поінформовані про розвідувальні дані, повідомили FT, що ракета не потрапила в ціль більш ніж на 20 миль (32 кілометри). Однак двоє заявили, що "випробування показали, що Китай домігся вражаючих успіхів в сфері гіперзвукової зброї і був набагато більш просунутим, ніж припускали офіційні особи США".

Джерела FT повідомили, що гіперзвуковий апарат несла ракета Long March, про запуски якої зазвичай оголошує Китай, хоча серпневі випробування трималися в секреті.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що не коментуватиме деталі звіту, але додав, що "ми ясно дали зрозуміти, що стурбовані військовими можливостями, які Китай продовжує розвивати, здібностями, які тільки збільшують напруженість в регіоні і за його межами".

Нагадаємо:

  • Поряд з Китаєм, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.
  • Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.
  • У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.

Теми: Китайзброя


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