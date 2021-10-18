СМИ: Китай испытал способную доставлять ядерное оружие гиперзвуковую ракету

Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие.

Источник: источники Financial Times, знакомые с испытаниями, Al Jazeera

Детали: По словам источников, ракета облетела Землю на низкой орбите, а затем была направлена ​​к цели, "продемонстрировав передовые космические возможности, которые застали врасплох разведку США".

Три человека, проинформированные о разведданных, сообщили FT, что ракета не попала в цель более чем на 20 миль (32 км). Однако двое заявили, что "испытания показали, что Китай добился впечатляющих успехов в сфере гиперзвукового оружия и был гораздо более продвинутым, чем предполагали официальные лица США".

Источники FT сообщили, что гиперзвуковой аппарат несла ракета Long March, о запусках которой обычно объявляет Китай, хотя августовские испытания держались в секрете.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не будет комментировать детали отчета, но добавил, что "мы ясно дали понять, что обеспокоены военными возможностями, которые Китай продолжает развивать, способностями, которые только увеличивают напряженность в регионе и за его пределами".

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