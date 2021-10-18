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В університеті в США сталася стрілянина, загинула людина

Понеділок, 18 жовтня 2021, 04:51
Spencer Platt/Getty Images

Одна людина загинула, сім - були поранені – в результаті стрілянини в Державному університеті Гремблінга в американському штаті Луїзіана.

Джерело: AP

Деталі: Стрілянина сталася близько першої години ночі в неділю на території кампуса.

Зазначається, що загиблий не був студентом.

Заняття в понеділок і вівторок були скасовані. В університеті встановили комендантську годину з 21:30 до 6:00.

Повідомляється, що це друга смертельна стрільба в навчальному закладі Луїзіани протягом чотирьох днів: рано вранці в середу одна людина загинула і троє отримали поранення в ході стрільби на території кампуса. У стрільбі брали участь дві особи, що не були зараховані. Двоє студентів, які перебували поблизу, отримали травми, що не становили небезпеки для життя.

Теми: США


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