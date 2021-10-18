В университете в США произошла стрельба, погиб человек
Понедельник, 18 октября 2021, 04:51
Один человек погиб, семь - были ранены - в результате стрельбы в Государственном университете Гремблинга в американском штате Луизиана.
Источник: AP
Детали: Стрельба произошла около часа ночи в воскресенье на территории кампуса.
Отмечается, что погибший не был студентом.
Занятия в понедельник и вторник были отменены. В университете установили комендантский час с 21:30 до 6:00.
Сообщается, что это вторая смертельная стрельба в учебном заведении Луизианы в течение четырех дней: рано утром в среду один человек погиб и трое получили ранения в ходе стрельбы на территории кампуса. В стрельбе участвовали два человека, которые не были зачислены. Двое студентов, находившиеся поблизости, получили травмы, которые не представляли опасности для жизни.