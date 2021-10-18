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Ціни на нафту сягнули найвищого рівня за останні роки

Понеділок, 18 жовтня 2021, 06:55
Ціни на нафту сягнули найвищого рівня за останні роки
Ian Forsyth/Getty Images

У понеділок ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні роки.

Джерело: Reuters

Деталі: Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 87 центів, або на 1%, до 85,73 долара за барель, що є найвищою ціною з жовтня 2018 року.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 1,12 долара, або 1,4%, до 83,40 долара за барель - найвищий  показник  з жовтня 2014 року.

Минулого тижня обидва контракти виросли як мінімум на 3%.

Reuters пише, що попит продовжує відновлюватися після пандемії COVID-19. Цьому сприяло те, що виробники електроенергії відмовляються від дорогого газу і вугілля на користь мазуту і дизельного палива.

"Українська правда" у Threads

Теми: нафтаекономіка
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