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Цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние годы

Понедельник, 18 октября 2021, 06:55
Ian Forsyth/Getty Images

В понедельник цены на нефть достигли самого высокого уровня за последние годы.

Источник: Reuters

Детали: В частности, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 87 центов, или на 1%, до 85,73 доллара за баррель, что является самой высокой ценой с октября 2018 года.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,12 доллара, или 1,4%, до 83,40 доллара за баррель -  это самый высокий показатель с октября 2014 года.

На прошлой неделе оба контракта выросли как минимум на 3%.

Reuters пишет, что спрос продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19. Этому способствовало то, что производители электроэнергии отказываются от дорогого газа и угля в пользу мазута и дизельного топлива.

Темы: нефтьэкономика
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