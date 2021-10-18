Туніс скасував 7-денний карантин для організованих туристів
Міністерство охорони здоров’я Тунісу послабило антикоронавірусні обмеження та зняло 7-денний карантин для іноземних туристів, які подорожують чартерними або регулярними рейсами за лінією туроператора.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс із туризму Тунісу
Дослівно :"У зв'язку з помітним покращенням епідемічних показників у Тунісі міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення пом'якшити умови прийому пасажирів, що прибувають на територію Тунісу, з 16 жовтня. Відвідати республіку без карантину можна у разі пред'явлення ПЛР-тесту або сертифіката вакцинації".
Деталі: Пасажири-нерезиденти, які прибувають до Тунісу чартерними рейсами або регулярними рейсами (на блокових місцях) у рамках організованих поїздок (турпакет), звільняються від семиденного карантину, якщо пред'являють ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту, під час реєстрації на рейс в аеропорту.
Від тестування звільняються діти до 12 років.
Тест ПЛР не потрібно здавати щепленим туристам, які завершили вакцинацію не менше ніж за 14 днів до прибуття в Туніс і мають відповідний сертифікат.
Перед поїздкою мандрівники мають заповнити спеціальну декларацію здоров'я.
В аеропорту після прибуття пасажирів очікують вибіркові експрес-тести на антиген.
Мандрівника з виявленим позитивним тестом буде відправлено на ізоляцію до спеціального центру.
В офісі з туризму Тунісу додали, що всі мандрівники повинні мати при собі підтвердження бронювання та оплати організованого туру (ваучера), дотримуватися правил організованих груп із моменту прибуття до Тунісу, а саме: розміщення та пересування за межами туристичних об'єктів лише туристичним транспортом.
Також від туристів вимагають суворого дотримання санітарних норм.