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Туніс скасував 7-денний карантин для організованих туристів

Понеділок, 18 жовтня 2021, 09:28
Ілюстративне фото з lavoixdunord.fr

Міністерство охорони здоров’я Тунісу послабило антикоронавірусні обмеження та зняло 7-денний карантин для іноземних туристів, які подорожують чартерними або регулярними рейсами за лінією туроператора.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс із туризму Тунісу

Дослівно :"У зв'язку з помітним покращенням епідемічних показників у Тунісі міністерство охорони здоров'я ухвалило рішення пом'якшити умови прийому пасажирів, що прибувають на територію Тунісу, з 16 жовтня. Відвідати республіку без карантину можна у разі пред'явлення ПЛР-тесту або сертифіката вакцинації".

Деталі: Пасажири-нерезиденти, які прибувають до Тунісу чартерними рейсами або регулярними рейсами (на блокових місцях) у рамках організованих поїздок (турпакет), звільняються від семиденного карантину, якщо пред'являють ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту, під час реєстрації на рейс в аеропорту.

Від тестування звільняються діти до 12 років.

Тест ПЛР не потрібно здавати щепленим туристам, які завершили вакцинацію не менше ніж за 14 днів до прибуття в Туніс і мають відповідний сертифікат.

Перед поїздкою мандрівники мають заповнити спеціальну декларацію здоров'я. 

В аеропорту після прибуття пасажирів очікують вибіркові експрес-тести на антиген. 

Мандрівника з виявленим позитивним тестом буде відправлено на ізоляцію до спеціального центру.

В офісі з туризму Тунісу додали, що всі мандрівники повинні мати при собі підтвердження бронювання та оплати організованого туру (ваучера), дотримуватися правил організованих груп із моменту прибуття до Тунісу, а саме: розміщення та пересування за межами туристичних об'єктів лише туристичним транспортом. 

Також від туристів вимагають суворого дотримання санітарних норм.

Теми: туризмкарантин


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