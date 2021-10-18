Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тунис отменил 7-дневный карантин для организованных туристов

Понедельник, 18 октября 2021, 09:28
Иллюстративное фото с lavoixdunord.fr

Министерство здравоохранения Туниса ослабило антикоронавирусные ограничения и сняло 7-дневный карантин для иностранных туристов, путешествующих на чартерных или регулярных рейсах по линии туроператора.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис по туризму Туниса

Дословно: "В связи с заметным улучшением эпидемиологических показателей в Тунисе министерство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса, с 16 октября. Посетить республику без карантина можно при предъявлении ПЦР-теста или сертификата вакцинации".

Детали: Пассажиры-нерезиденты, прибывающие в Тунис чартерными рейсами или регулярными рейсами (на блочных местах) в рамках организованных поездок (турпакет), освобождаются от семидневного карантина, если предъявляют ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, при регистрации на рейс в аэропорту. 

От тестирования освобождаются дети до 12 лет.

Тест ПЦР не нужно сдавать привитым туристам, которые завершили вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в Тунис и имеющие соответствующий сертификат.

Перед поездкой путешественникам необходимо заполнить специальную декларацию здоровья. 

В аэропорту по прибытии пассажиров ожидают выборочные экспресс-тесты на антиген. 

Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр.

В офисе по туризму Туниса добавили, что всем путешественникам необходимо иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура (ваучера), соблюдать правила организованных групп с момента прибытия в Тунис, а именно: размещение и передвижение за пределами туристических объектов только туристическим транспортом. 

Также с туристов требуют строгое соблюдение санитарных норм.

Темы: туризмкарантин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Шмыгаль: Не планируем вводить полный локдаун

СНБО разработал глоссарий, как правильно называть агрессию РФ, оккупацию и боевиков

видеоДесятки миллиардов из "ковидных" средств ушли "налево" – Bihus.Info

Очередь из катафалков в киевский крематорий уже 2 часа: Радуцкий призывает вакцинироваться

В Киеве резкий скачок больных и смертей от covid

РФ дает понять ЕС, что не даст дополнительный газ без "Северного потока-2" - Bloomberg

Все новости...
туризм
На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах
Сидней отменит обязательный карантин для иностранных туристов
Англия упрощает въезд туристам
Последние новости
13:22
В Грузии задержали еще одного мужчину за помощь Саакашвили в пересечении границы
13:20
В РФ новый рекорд умерших от Covid-19
13:16
Шмыгаль: Не планируем вводить полный локдаун
13:16
фото, видеоНа Одесской трассе столкнулись 5 машин: 3 погибших, пострадали дети
13:06
Украинских женщин приглашают бесплатно обследовать грудь
12:46
СНБО разработал глоссарий, как правильно называть агрессию РФ, оккупацию и боевиков
12:41
Советник Ермака опроверг вмешательство в работу редакций, но подтвердил "консультирование"
12:38
Бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса – глава Минфина
12:25
Кулеба: заявление Лаврова о нормандской встрече – это плевок в лицо Франции и Германии
12:21
видеоДесятки миллиардов из "ковидных" средств ушли "налево" – Bihus.Info
Все новости...