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Тунис отменил 7-дневный карантин для организованных туристов

Понедельник, 18 октября 2021, 09:28
Тунис отменил 7-дневный карантин для организованных туристов
Иллюстративное фото с lavoixdunord.fr

Министерство здравоохранения Туниса ослабило антикоронавирусные ограничения и сняло 7-дневный карантин для иностранных туристов, путешествующих на чартерных или регулярных рейсах по линии туроператора.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис по туризму Туниса

Дословно: "В связи с заметным улучшением эпидемиологических показателей в Тунисе министерство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса, с 16 октября. Посетить республику без карантина можно при предъявлении ПЦР-теста или сертификата вакцинации".

Детали: Пассажиры-нерезиденты, прибывающие в Тунис чартерными рейсами или регулярными рейсами (на блочных местах) в рамках организованных поездок (турпакет), освобождаются от семидневного карантина, если предъявляют ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, при регистрации на рейс в аэропорту. 

От тестирования освобождаются дети до 12 лет.

Тест ПЦР не нужно сдавать привитым туристам, которые завершили вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в Тунис и имеющие соответствующий сертификат.

Перед поездкой путешественникам необходимо заполнить специальную декларацию здоровья. 

В аэропорту по прибытии пассажиров ожидают выборочные экспресс-тесты на антиген. 

Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр.

В офисе по туризму Туниса добавили, что всем путешественникам необходимо иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура (ваучера), соблюдать правила организованных групп с момента прибытия в Тунис, а именно: размещение и передвижение за пределами туристических объектов только туристическим транспортом. 

Также с туристов требуют строгое соблюдение санитарных норм.

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Темы: туризмкарантин
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