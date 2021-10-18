У Криму 597 випадків Covid за добу: "Череді антирекордів немає кінця"

В окупованому Росією Криму зафіксовано новий епідемічні антирекорд: за добу 17 жовтня виявлено 597 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Джерело: "Крыминформ" у Talagram і на сайті

Дослівно: Череді антирекордів за кількістю хворих Covid-19 у Криму не видно кінця. За минулу добу виявлено 597 випадків".

Деталі: За даними кримського МОЗ, у неділю на півострові зафіксували 597 випадків зараження коронавірусів, що є максимальним показником із початку пандемії. Померли за добу 11 пацієнтів, одужала 31 особа.

За даними окупаційної влади, з початку пандемії в Криму виявлено 88 243 випадки коронавірусу, одужали 74 049 осіб, померли – 2 789 осіб.