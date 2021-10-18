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В Крыму 597 случаев Covid за сутки:  "Череде антирекордов нет конца"

Понедельник, 18 октября 2021, 10:12
В Крыму 597 случаев Covid за сутки:  Череде антирекордов нет конца
Фото с Крыминформ

В оккупированном Россией Крыму зафиксирован новый эпидемические антирекорд: за сутки 17 октября обнаружено 597 случаев заболевания коронавирусной болезнью. 

Источник: "Крыминформ" в Talagram и на сайте

Дословно: "Череде антирекордов по числу заболевших Covid-19 в Крыму не видно конца. За прошедшие сутки выявлено 597 случаев".

Детали: По данным крымского МОЗ,в воскресенье на полуострове зафиксировали 597 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. Скончались за сутки 11 пациентов, выздоровел 31 человек.

По данным оккупационных властей, с начала пандемии в Крыму выявлено 88 243 случая коронавируса, выздоровели 74 049 человек, умерли – 2 789 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымкоронавирусэпидемияCovid-2019
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