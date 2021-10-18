Найближчим часом "червоних" областей може стати більше – МОЗ

Станом на 18 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено в п'яти областях, але незабаром "червоних" регіонів може стати більше.

Джерело: головний санітарний лікар України Ігор Кузін на пресконференції в Києві

Пряма мова Кузіна: "Зараз рівень захворюваності на ковід перевищений вже у більшості регіонів. Не виключено, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити також в інших областях".

Деталі: Кузін пояснив, що "червоний" рівень епіднебезпеки у Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій областях встановили зокрема через "легковажне ставлення до вакцинації".

За показниками "червона" зона загрожує Житомирській, Сумській та Луганській областям.

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Санітарний лікар додав, що "зараз у кожного громадянина є вибір – зробити щеплення, або і надалі жити в режимі посилених епідемічних правил".

Кузін також нагадав, що важливо усім дотримуватися маскового режиму – навіть вакцинованим і тим, хто вже перехворів коронавірусом.