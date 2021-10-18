Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Найближчим часом "червоних" областей може стати більше – МОЗ

Понеділок, 18 жовтня 2021, 10:54
Фото pixabay.com

Станом на 18 жовтня "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено в п'яти областях, але незабаром "червоних" регіонів може стати більше.

Джерело: головний санітарний лікар України Ігор Кузін на пресконференції в Києві

Пряма мова Кузіна: "Зараз рівень захворюваності на ковід перевищений вже у більшості регіонів. Не виключено, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити також в інших областях".

Деталі: Кузін пояснив, що "червоний" рівень епіднебезпеки у Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій областях встановили зокрема через "легковажне ставлення до вакцинації".  

За показниками "червона" зона загрожує Житомирській, Сумській та Луганській областям.

 
Скриншот з сайту моз

Санітарний лікар додав, що "зараз у кожного громадянина є вибір – зробити щеплення, або і надалі жити в режимі посилених епідемічних правил".

Кузін також нагадав, що важливо усім дотримуватися маскового режиму – навіть вакцинованим і тим, хто вже перехворів коронавірусом.

Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУкраїна звернеться до Apple через мапу з "російським" Кримом

Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь час пандемії – прем'єр

Шмигаль: Не плануємо вводити повний локдаун

РНБО розробила глосарій, як правильно називати агресію РФ, окупацію та бойовиків

відеоДесятки мільярдів із "ковідних" коштів пішли "наліво" – Bihus.Info

Черга з катафалків у київський крематорій складає 2 години: Радуцький закликає вакцинуватися

Усі новини...
коронавірус
У Києві зростає кількість смертей від covid – за добу померли 22 людини
У Криму 597 випадків Covid за добу: "Череді антирекордів немає кінця"
Covid в Україні: 9 524 хворих і 3 127 госпіталізованих за добу 
Останні новини
15:25
Путін вирішив боротися з ковідом вихідними днями
15:12
Киян попередили про сильний вітер: 1 рівень небезпечності
15:06
фотоСімейний підряд займався підробкою ПЛР-тестів від імені відомих лабораторій
14:49
відеоСБУ викрила банду, що під виглядом "Інтерполу" завозила нелегалів
14:38
фотоУкраїна звернеться до Apple через мапу з "російським" Кримом
14:37
фотоЗеленський пообіцяв Черкащині відреставрувати три замки
14:36
карта Сильний вітер принесе в Україну зміну погоди
14:33
Бюджет-2022: Рада почала розгляд правок, продовжить у четвер
14:20
Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь час пандемії – прем'єр
14:15
Дерипаска прокоментував обшуки ФБР в будинках своїх родичів в США
Усі новини...