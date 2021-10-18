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В ближайшее время "красных" областей может стать больше – МОЗ

Понедельник, 18 октября 2021, 10:54
Фото pixabay.com

По состоянию на 18 октября "красный" уровень эпидопасности установлен в пяти областях, но вскоре "красных" регионов может стать больше.

Источник: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве

Прямая речь Кузина: "Сейчас уровень заболеваемости ковид превышен уже в большинстве регионов. Не исключено, что в ближайшее время "красный" уровень могут установить также в других областях".

Детали: Кузин пояснил, что "красный" уровень эпидопасности в Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях установили в частности из-за "легкомысленного отношения к вакцинации".

По показателям "красная" зона грозит Житомирской, Сумской и Луганской областям.

 
скриншот из сайта МОЗ

Санитарный врач добавил, что "сейчас у каждого гражданина есть выбор – сделать прививку, или и дальше жить в режиме усиленных эпидемических правил".

Кузин также напомнил, что важно всем придерживаться масочного режима – даже вакцинированным и переболевшим коронавирусом.

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирускарантин
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