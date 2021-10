Спецпредставник ЄС з прав людини прибув з першим візитом в Україну

Спеціальний представник Європейського союзу з прав людини Еймон Гілмор приїхав в Україну з першим офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гілмор написав Twitter.

"Сьогодні в Києві починаю свій перший офіційний візит в Україну. Попереду – насичений день в цьому прекрасному місті", – написав Гілмор.

Доброго ранку! In Kyiv today starting my first official visit to Ukraine 🇺🇦 Very busy day ahead in this beautiful city. pic.twitter.com/Q8SAAtytOn