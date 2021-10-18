Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл с первым визитом в Украину

Специальный представитель Европейского союза по правам человека Эймон Гилмор приехал в Украину с первым официальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гилмор написали в Twitter.

"Сегодня в Киеве начинаю свой первый официальный визит в Украину. Впереди – насыщенный день в этом прекрасном городе", – написал Гилмор.

Доброго ранку! In Kyiv today starting my first official visit to Ukraine 🇺🇦 Very busy day ahead in this beautiful city. pic.twitter.com/Q8SAAtytOn — Eamon Gilmore (@EamonGilmore) October 18, 2021

В представительстве ЕС в Украине сообщили, что во время четырехдневного пребывания в Украине Гилмор проведет встречи с высокопоставленными чиновниками, представителями гражданского общества и меньшинств, ведущими правозащитниками.

Также он встретится с представителями инициативы "Крымская платформа" и членами дипломатического сообщества, включая страны-члены и международные организации.

В Киеве Гилмор проведет встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром юстиции Дмитрием Малюськой, уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, а также с депутатами парламента и другими высокопоставленными чиновниками.

Кроме того, Гилмор посетит восточную Украину, где встретится с представителями местной власти и местных правозащитных организаций.

Ожидается, что Спецпредставитель ЕС обсудит двустороннее сотрудничество в сфере защиты прав человека. Также он коснется вопросов, касающихся гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в стране, включая на неподконтрольных украинской власти территориях на востоке и незаконно аннексирована Крымском полуострове.