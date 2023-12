Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл с первым визитом в Украину

Специальный представитель Европейского союза по правам человека Эймон Гилмор приехал в Украину с первым официальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гилмор написали в Twitter.

"Сегодня в Киеве начинаю свой первый официальный визит в Украину. Впереди – насыщенный день в этом прекрасном городе", – написал Гилмор.

Доброго ранку! In Kyiv today starting my first official visit to Ukraine 🇺🇦 Very busy day ahead in this beautiful city. pic.twitter.com/Q8SAAtytOn