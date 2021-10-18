Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Синоптик прогнозує "градусні гойдалки" в Україні

Понеділок, 18 жовтня 2021, 12:22
Фото pixabay.com

В найближчі дні в Україні очікується прохолодна погода, у вівторок у центрі, на сході та півдні – дощі, а після середи в країні знову трохи потеплішає.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова Діденко: "Тиждень в Україні обіцяє градусні гойдалки. Спочатку стовпчики термометрів поповзуть вниз – буде холодно, вдень не вище +7+12 градусів, а вночі до невеликих "мінусів".

Із середи, 20 жовтня, 21, 22 та 23 жовтня у більшості областей потепліє. Ймовірно, максимально до +15+18 градусів".

Деталі: З 23 жовтня, поступово, починаючи із західних та північних областей, в Україну почне заходити справжнє холодне повітря.

У Києві 19 жовтня без опадів, вночі +2+4, вдень до +8+9 градусів.

20 жовтня в Україні без опадів, вночі від +4 до -2 градусів, вдень до +10 градусів.

У Києві в середу вночі -1+1, вдень до +10.

Суттєве похолодання Діденко прогнозує з 24 жовтня.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна – 4-та у світі за добовою смертністю від коронавірусу

"UA: Перший" заявив про тиск з боку ОПУ

США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій

Село без газу і СБУ: харківські газівники кивають на "псевдоактивістів"

Новини 19 жовтня: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону

оновленоФБР обшукує будинок близького до Путіна олігарха Дерипаски

Усі новини...
погода
Погода порадує українців теплом і сонцем
В Україні переважно сухо, лише місцями пройдуть невеликі дощі
Помірне тепло, лише подекуди збризне дощик - прогноз на вихідні
Останні новини
07:27
КНДР підтвердила випробування нової ракети для підводного флоту
06:31
Україна – 4-та у світі за добовою смертністю від коронавірусу
06:04
Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів
05:30
Вакцина Pfizer проти Covid на 93% запобігає госпіталізації дітей 12-18 років – дослідження
04:26
Штати оштрафували Facebook на $14 млн за дискримінацію
03:32
Сутички в Єрусалимі: ізраїльська поліція заарештувала понад 20 палестинців
02:38
Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі
01:47
Представниця ОБСЄ засудила блокування окупантами роботи місії
00:48
"UA: Перший" заявив про тиск з боку ОПУ
23:52
Ліга Чемпіонів: "Реал" відвантажив "Шахтарю" п'ять м'ячів у Києві
Усі новини...