Синоптик прогнозує "градусні гойдалки" в Україні

В найближчі дні в Україні очікується прохолодна погода, у вівторок у центрі, на сході та півдні – дощі, а після середи в країні знову трохи потеплішає.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Пряма мова Діденко: "Тиждень в Україні обіцяє градусні гойдалки. Спочатку стовпчики термометрів поповзуть вниз – буде холодно, вдень не вище +7+12 градусів, а вночі до невеликих "мінусів".

Із середи, 20 жовтня, 21, 22 та 23 жовтня у більшості областей потепліє. Ймовірно, максимально до +15+18 градусів".

Деталі: З 23 жовтня, поступово, починаючи із західних та північних областей, в Україну почне заходити справжнє холодне повітря.

У Києві 19 жовтня без опадів, вночі +2+4, вдень до +8+9 градусів.

20 жовтня в Україні без опадів, вночі від +4 до -2 градусів, вдень до +10 градусів.

У Києві в середу вночі -1+1, вдень до +10.

Суттєве похолодання Діденко прогнозує з 24 жовтня.