Синоптик прогнозирует "градусные качели" в Украине
В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода, во вторник в центре, на востоке и юге – дожди, а после среды в стране снова немного потеплеет.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь Диденко: "Неделя в Украине обещает градусные качели. Сначала столбики термометров поползут вниз – будет холодно, днем не выше +7+12 градусов, а ночью до небольших "минусов".
Со среды, 20 октября, 21, 22 и 23 октября во большинстве областей потеплеет. Вероятно, максимально до +15+18 градусов".
Детали: С 23 октября, постепенно, начиная с западных и северных областей, в Украину начнет заходить настоящий холодный воздух.
В Киеве 19 октября без осадков, ночью +2+4, днем до +8+9 градусов.
20 октября в Украине без осадков, ночью от +4 до -2 градусов, днем до +10 градусов.
В Киеве в среду ночью -1+1, днем до +10.
Существенное похолодание Диденко прогнозирует с 24 октября.