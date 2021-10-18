Синоптик прогнозирует "градусные качели" в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидается прохладная погода, во вторник в центре, на востоке и юге – дожди, а после среды в стране снова немного потеплеет.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "Неделя в Украине обещает градусные качели. Сначала столбики термометров поползут вниз – будет холодно, днем ​​не выше +7+12 градусов, а ночью до небольших "минусов".

Со среды, 20 октября, 21, 22 и 23 октября во большинстве областей потеплеет. Вероятно, максимально до +15+18 градусов".

Детали: С 23 октября, постепенно, начиная с западных и северных областей, в Украину начнет заходить настоящий холодный воздух.

В Киеве 19 октября без осадков, ночью +2+4, днем ​​до +8+9 градусов.

20 октября в Украине без осадков, ночью от +4 до -2 градусов, днем ​​до +10 градусов.

В Киеве в среду ночью -1+1, днем ​​до +10.

Существенное похолодание Диденко прогнозирует с 24 октября.