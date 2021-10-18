Окупанти висадили в Криму десант: бояться дестабілізації ситуації

На полігоні Опук в окупованому Росією Криму висадилися мотострілецькі підрозділи берегової оборони Чорноморського флоту РФ для відпрацювання дій на випадок ворожих спроб дестабілізувати обстановку.

Джерело: пресслужба Південного військового округу Міністерства оборони РФ

Деталі: В рамках масштабного командно-штабного навчання екіпажі близько 20 вертольотів Мі-8АМТШ об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу РФ забезпечили висадку мотострілкових підрозділів з'єднання берегової оборони Чорноморського флоту РФ у ході розіграшу практичних дій військ на полігоні Опук у Криму.

За сценарієм розіграшу бойових дій, умовні бандформування проникли на територію Криму "з метою проведення терактів і дестабілізації обстановки в інших регіонах Південного федерального округу".

"Силами мотострілкових підрозділів армійського корпусу за підтримки тактичного повітряного десанту бойовики були блоковані. Спільно з тактичними групами родів військ бандгрупи були знищені", – йдеться у пресрелізі про навчання.

Десантування особового складу здійснювалося по-штурмовому з положення зависання вертольотів над землею з використанням канатних та інших спеціальних засобів. Прикриття висадки тактичного десанту забезпечили ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор".

У навчаннях беруть участь з'єднання та військові частини Південного військового округу РФ, підрозділи військових баз, дислокованих в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії, а також частина сил Чорноморського флоту РФ, Каспійської флотилії, які відпрацюють практичні дії в акваторіях Чорного і Каспійського морів.

Усього до участі в командно-штабному навчанні залучено близько 8 тисяч військовослужбовців, задіяно близько 350 одиниць озброєння і військової техніки зі складу загальновійськових армій, об'єднань ВПС і ППО, з'єднань і частин родів військ і спеціальних військ окружного підпорядкування, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.