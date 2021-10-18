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Оккупанты высадили в Крыму десант: боятся дестабилизации ситуации 

Понедельник, 18 октября 2021, 12:48
Фото с сайта function.mil.ru

На полигоне Опук в оккупированном Россией Крыму высадились мотострелковые подразделения береговой обороны Черноморского флота РФ для отработки действий на случай вражеских попыток дестабилизировать обстановку. 

Источник: пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны РФ

Детали: В рамках масштабного командно-штабного учения экипажи около 20 вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа РФ обеспечили высадку мотострелковых подразделений соединения береговой обороны Черноморского флота РФ в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне Опук в Крыму.

По сценарию розыгрыша боевых действий, условные бандформирования проникли на территорию Крыма "с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки в других регионах Южного федерального округа".

"Силами мотострелковых подразделений армейского корпуса при поддержке тактического воздушного десанта боевики были блокированы. Совместно с тактическими группами родов войск бандгруппы были уничтожены", – говорится в пресс-релизе об учениях.

Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор".

В учениях принимают участие соединения и воинские части Южного военного округа РФ, подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота РФ, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в командно-штабном учении привлечено около 8 тысяч военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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