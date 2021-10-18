Вантажівка протаранила легковик на трасі Київ - Чоп: загинув бойовий медик

Під час зіткнення вантажівки з легковим автомобілем на трасі Київ - Чоп загинули двоє людей: бойовий медик і жінка.

Джерело: поліція Житомирщини, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 жовтня близько 00:40 на 178 км автодороги Київ-Чоп, у Житомирському районі.

За попередніми даними, водій вантажівки Mercedes, 32-річний житель Київської області, рухаючись між селами Мартинівкою та Видумкою у напрямку Новограда-Волинського, здійснив зіткнення з автомобілем AUDІ під керуванням 60-річного жителя Рівненщини, який здійснював виїзд з узбіччя.

У результаті ДТП водій AUDІ та його пасажирка загинули на місці події. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблої.

Відкрито кримінальне провадження.

У соціальних мережах є інформація, що у вказаному ДТП загинув бойовий медик Віталій Сень.

Джерело УП в правоохоронних органах підтвердило, що загинув цей чоловік.