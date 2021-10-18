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Грузовик протаранил легковушку на трассе Киев - Чоп: погиб боевой медик

Понедельник, 18 октября 2021, 13:19
Грузовик протаранил легковушку на трассе Киев - Чоп: погиб боевой медик
фото Патрульной полиции

При столкновении грузовика с легковым автомобилем на трассе Киев - Чоп погибли два человека: боевой медик и женщина.

Источник: полиция Житомирщины, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 октября около 00:40 на 178 км автодороги Киев-Чоп, в Житомирском районе.

 

По предварительным данным, водитель грузовика Mercedes, 32-летний житель Киевской области, двигаясь между селами Мартыновка и Выдумка в направлении Новоград-Волынского, совершил столкновение с автомобилем AUDI под управлением 60-летнего жителя Ровенской области, который осуществлял выезд с обочины.

В результате ДТП водитель AUDI и его пассажирка погибли на месте происшествия. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей.

Открыто уголовное производство.

В социальных сетях есть информация, что в указанном ДТП погиб боевой медик Виталий Сень.

Источник УП в правоохранительных органах подтвердил, что погиб этот человек.

Украинская правда

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Темы: ДТПЖитомирская область
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