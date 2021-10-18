ЄС розгляне санкції проти "Белавіа" через наплив мігрантів з Білорусі – ЗМІ

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок буде запропоновано ввести нові санкції щодо Білорусі на тлі побоювань, що зареєстровані в ЄС компанії здають в лізинг літаки національній авіакомпанії "Белавіа".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

Ірландія є центром ЄС з лізингу літаків, і ірландські компанії управляють більш ніж половиною орендованих літаків у світі. Деякі ірландські фірми продовжують орендувати для "Белавіа" літаки, які використовуються для перевезення мігрантів до кордону ЄС. Фірми стверджують, що вони зобов'язані це робити за контрактом.

Кілька країн ЄС, особливо ті, які межують з Білоруссю, такі як Литва, Латвія і Польща, а також Естонія, хочуть розширити санкції щодо Білорусі, щоб прямо націлити їх на "Белавіа". Це заборонить компаніям з ЄС вести справи з національною авіакомпанією.

У той час як ці країни, підтримувані Німеччиною, хочуть, щоб все лізингові операції були негайно припинені, Ірландія хоче, щоб існуючі контракти були захищені.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені сказав перед зустріччю, що Дублін відкритий для нових санкцій, але додав застереження: "Ми також будемо проводити відмінність між санкціями, які не передбачають подальшої або майбутньої оренди літаків для "Белавіа", на відміну від існуючих контрактів, які вже укладені".

Він сказав, що, як і інші країни, Ірландія вважає, що "Білорусь експлуатує вразливих людей, привозить мігрантів до Мінська, а потім доставляє їх до кордону ЄС, що чинить великий тиск на такі країни, як Польща, Литва, Латвія, і це потрібно припинити".

Нагадаємо, з 5 червня ЄС заборонив білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використання аеропортів країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня задля арешту опозиційного блогера Романа Протасевича.

3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".