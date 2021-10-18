На встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник будет предложено ввести новые санкции в отношении Беларуси на фоне опасений, что зарегистрированные в ЕС компании сдают в лизинг самолеты национальной авиакомпании "Белавиа".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

Ирландия является центром ЕС по лизингу самолетов, и ирландские компании управляют более чем половиной арендованных самолетов в мире. Некоторые ирландские фирмы продолжают арендовать для "Белавиа" самолеты, которые используются для перевозки мигрантов к границе ЕС. Фирмы утверждают, что они обязаны это сделать по контракту.

Несколько стран ЕС, особенно те, которые граничат с Беларусью, такие как Литва, Латвия и Польша, а также Эстония, хотят расширить санкции в отношении Беларуси, чтобы прямо нацелить их на "Белавиа". Это запретит компаниям из ЕС вести дела с национальной авиакомпанией.

В то время как эти страны, поддерживаемые Германией, среди других стран, хотят, чтобы все лизинговые операции были немедленно прекращены, Ирландия хочет, чтобы существующие контракты были защищены.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сказал перед встречей, что Дублин открыт для новых санкций, но добавил предостережение: "Мы также будем проводить различие между санкциями, которые не предполагают дальнейшей или будущей аренды самолетов для "Белави ", в отличие от существующих контрактов, которые заключены там, где есть обязательства".

Он сказал, что, как и другие страны, Ирландия считает, что "Беларусь эксплуатирует уязвимых людей, привозит мигрантов в Минск, а затем доставляет их к границе ЕС, что оказывает огромное давление на такие страны, как Польша, Литва, Латвия, и это нужно прекратить".

Напомним, с 5 июня ЕС запретил белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использование аэропортов стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая для ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича.

3 июня Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) выдало директиву с запретом летать в воздушном пространстве Беларуси, за исключением чрезвычайных ситуаций.