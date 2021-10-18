Лікар Саакашвілі каже, що стан погіршився, влада відповідає: Не помре
Стан третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на 18-й день голодування погіршився, повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, а представники грузинської влади кажуть, що ризику смерті Саакашвілі у в'язниці немає.
Джерело: Ліга.net із посиланням на грузинську службу Радіо Свобода і Новини Грузії
Пряма мова Кіпшидзе: "У госпіталізації немає потреби, але він слабший, ніж під час минулої зустрічі".
Деталі: Кіпшидзе зазначив, що цю інформацію він передав тюремному лікарю.
На думку медика, через погіршення стану Саакашвілі, можливо, потрібен консиліум лікарів.
Днем раніше Кіпшидзе зазначав, що Саакашвілі "морально почувається добре", однак йому важко ходити через слабкість.
Водночас міністерка культури, спорту і молоді Грузії Тея Цулукіані заявляла, що ризику смерті Саакашвілі у в'язниці немає.
За її словами, погіршення здоров'я політика – "вигадки опозиції".
Цьому передувало: 10 жовтня лікар Саакашвілі зазначав, що стан його підзахисного серйозно погіршився і йому потрібна госпіталізація. Наступного дня в Грузії заявили, що слова Кіпшидзе не відповідають дійсності.
Передісторія:
- 28 червня 2018 року Міхеїла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі.
- У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії.
- 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прилетів до Грузії. Його затримали в Тбілісі.
- Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях порушуватиме питання про повернення Саакашвілі.