Лікар Саакашвілі каже, що стан погіршився, влада відповідає: Не помре

Міхеіл Саакашвілі, фото з його Facebook

Стан третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на 18-й день голодування погіршився, повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, а представники грузинської влади кажуть, що ризику смерті Саакашвілі у в'язниці немає.

Джерело: Ліга.net із посиланням на грузинську службу Радіо Свобода і Новини Грузії

Пряма мова Кіпшидзе: "У госпіталізації немає потреби, але він слабший, ніж під час минулої зустрічі".

Деталі: Кіпшидзе зазначив, що цю інформацію він передав тюремному лікарю.

На думку медика, через погіршення стану Саакашвілі, можливо, потрібен консиліум лікарів.

Днем раніше Кіпшидзе зазначав, що Саакашвілі "морально почувається добре", однак йому важко ходити через слабкість.

Водночас міністерка культури, спорту і молоді Грузії Тея Цулукіані заявляла, що ризику смерті Саакашвілі у в'язниці немає.

За її словами, погіршення здоров'я політика – "вигадки опозиції".

Цьому передувало: 10 жовтня лікар Саакашвілі зазначав, що стан його підзахисного серйозно погіршився і йому потрібна госпіталізація. Наступного дня в Грузії заявили, що слова Кіпшидзе не відповідають дійсності.

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