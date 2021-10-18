Врач Саакашвили говорит, что состояние ухудшилось, власти отвечают: не умрет

Состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на 18-й день голодовки ухудшилось, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, а представители грузинских властей говорят, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет.

Источник: Лига.net со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода и Новости Грузии

Прямая речь Кипшидзе: "В госпитализации нет необходимости, но он слабее, чем во время прошлой встречи".

Детали: Кипшидзе отметил, что эту информацию он передал тюремному врачу.

По мнению медика, из-за ухудшения состояния Саакашвили, возможно, нужен консилиум врачей.

Днем ранее Кипшидзе отмечал, что Саакашвили "морально чувствует себя хорошо", однако ему трудно ходить из-за слабости.

В то же время, мvинистр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявляла, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет.

По ее словам, ухудшение здоровья политика – "выдумки оппозиции".

Этому предшествовало: 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова Кипшидзе не соответствуют действительности.

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