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Врач Саакашвили говорит, что состояние ухудшилось, власти отвечают: не умрет

Понедельник, 18 октября 2021, 14:01
Михэил Саакашвили, фото из его Facebook

Состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на 18-й день голодовки ухудшилось, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, а представители грузинских властей говорят, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет.

Источник: Лига.net со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода и Новости Грузии

Прямая речь Кипшидзе: "В госпитализации нет необходимости, но он слабее, чем во время прошлой встречи".

Детали: Кипшидзе отметил, что эту информацию он передал тюремному врачу.

По мнению медика, из-за ухудшения состояния Саакашвили, возможно, нужен консилиум врачей.

Днем ранее Кипшидзе отмечал, что Саакашвили "морально чувствует себя хорошо", однако ему трудно ходить из-за слабости.

В то же время, мvинистр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявляла, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет.

По ее словам, ухудшение здоровья политика – "выдумки оппозиции".

Этому предшествовало: 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова Кипшидзе не соответствуют действительности.

Предыстория:

  • 28 июня 2018 года Михэила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Бидзина Иванишвили.
  • В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
  • 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси.
  • Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.

Темы: СаакашвилиГрузия
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