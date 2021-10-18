Врач Саакашвили говорит, что состояние ухудшилось, власти отвечают: не умрет
Состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на 18-й день голодовки ухудшилось, сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, а представители грузинских властей говорят, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет.
Источник: Лига.net со ссылкой на грузинскую службу Радио Свобода и Новости Грузии
Прямая речь Кипшидзе: "В госпитализации нет необходимости, но он слабее, чем во время прошлой встречи".
Детали: Кипшидзе отметил, что эту информацию он передал тюремному врачу.
По мнению медика, из-за ухудшения состояния Саакашвили, возможно, нужен консилиум врачей.
Днем ранее Кипшидзе отмечал, что Саакашвили "морально чувствует себя хорошо", однако ему трудно ходить из-за слабости.
В то же время, мvинистр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявляла, что риска смерти Саакашвили в тюрьме нет.
По ее словам, ухудшение здоровья политика – "выдумки оппозиции".
Этому предшествовало: 10 октября врач Саакашвили отмечал, что состояние его подзащитного серьезно ухудшилось и ему требуется госпитализация. На следующий день в Грузии заявили, что слова Кипшидзе не соответствуют действительности.
Предыстория:
- 28 июня 2018 года Михэила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Бидзина Иванишвили.
- В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси.
- Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.