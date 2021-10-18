Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія призупиняє роботу представництва при НАТО

Понеділок, 18 жовтня 2021, 14:48
Росія призупиняє роботу представництва при НАТО
Фото з офіційного сайту nato.int

Росія з початку листопада призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО після рішення Північноатлантичного альянсу відкликати акредитацію 8-ми його співробітників, також припиняється діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві.

Джерело: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції, ТАСС

Пряма мова: "У нас практично в результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО відсутні належні умови для елементарної дипломатичної діяльності, і у відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі роботу головного військового представника, напевно, з 1 листопада або, може, це займе ще кілька днів.

Буквально сьогодні ми оголосили про такі кроки [у відповідь]. Міжнародний секретаріат НАТО вже поінформований".

Деталі: Діяльність Військової місії зв'язку НАТО в Москві і діяльність Інформаційного бюро НАТО в Москві також буде припинена.

"У відповідь на дії НАТО... ми призупиняємо діяльність Військової місії зв'язку НАТО в Москві, акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року", – сказав Лавров.

Він додав, що після закриття Інформаційного бюро НАТО в Москві, яке було засноване при посольстві Королівства Бельгії, "якщо у натовців виникнуть якісь екстрені справи, вони можуть звертатися з цих питань до нашого посла в Бельгії".

Лавров вважає, що зміни у відносинах із НАТО навряд чи можливі.

Пряма мова: "Ні в якому рівноправному діалозі, ні в якій спільній роботі НАТО не зацікавлена. Якщо це так, то ми не бачимо великої необхідності продовжувати робити вигляд, що якісь зміни в найближчому майбутньому можливі, тому що НАТО вже заявила про неможливість таких змін".

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНАТОміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Росія
Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
У Москві поставили ЗРК "Панцир" на закритому сміттєзвалищі – ЗМІ
Останні новини
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
Усі новини...
Реклама: