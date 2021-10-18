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Росія призупиняє роботу представництва при НАТО

Понеділок, 18 жовтня 2021, 14:48
Фото з офіційного сайту nato.int

Росія з початку листопада призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО після рішення Північноатлантичного альянсу відкликати акредитацію 8-ми його співробітників, також припиняється діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві.

Джерело: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції, ТАСС

Пряма мова: "У нас практично в результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО відсутні належні умови для елементарної дипломатичної діяльності, і у відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі роботу головного військового представника, напевно, з 1 листопада або, може, це займе ще кілька днів.

Буквально сьогодні ми оголосили про такі кроки [у відповідь]. Міжнародний секретаріат НАТО вже поінформований".

Деталі: Діяльність Військової місії зв'язку НАТО в Москві і діяльність Інформаційного бюро НАТО в Москві також буде припинена.

"У відповідь на дії НАТО... ми призупиняємо діяльність Військової місії зв'язку НАТО в Москві, акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року", – сказав Лавров.

Він додав, що після закриття Інформаційного бюро НАТО в Москві, яке було засноване при посольстві Королівства Бельгії, "якщо у натовців виникнуть якісь екстрені справи, вони можуть звертатися з цих питань до нашого посла в Бельгії".

Лавров вважає, що зміни у відносинах із НАТО навряд чи можливі.

Пряма мова: "Ні в якому рівноправному діалозі, ні в якій спільній роботі НАТО не зацікавлена. Якщо це так, то ми не бачимо великої необхідності продовжувати робити вигляд, що якісь зміни в найближчому майбутньому можливі, тому що НАТО вже заявила про неможливість таких змін".

Теми: РосіяНАТОміжнародні відносини


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