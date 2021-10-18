Россия приостанавливает работу представительства при НАТО

Россия с начала ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию 8-ми его сотрудников, также прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

Источник: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, ТАСС

Прямая речь: "У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней.

Буквально сегодня мы объявили о таких [ответных] шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен",

Детали: Деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве также будет приостановлена.

"В ответ на действия НАТО... мы приостанавливаем деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года", – сказал Лавров.

Он добавил, что после закрытия Информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии,"если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии".

Лавров считает, что перемены в отношения с НАТО вряд ли возможны.

Прямая речь: "Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересована. Если это так, то мы не видим большой необходимости продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже заявила о невозможности таких перемен".