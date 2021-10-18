Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко "бачить", як ворожий Захід націлений його скинути

Понеділок, 18 жовтня 2021, 15:01
Лукашенко. фото з Вікіпедії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "колективний Захід націлився на зміну влади в Білорусі".

Джерело: Лукашенко на зустрічі з силовиками, якого цитує держінформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Хочу звернути увагу: ситуація залишається напруженою і нам заспокоюватися вона не дає. Вам краще за інших відомо, що невдала спроба державного перевороту не змінила планів противника.

Колективний Захід продовжує втручатися у внутрішні справи країни, націлившись на зміну влади, а найнебезпечніше для нас - знищення незалежності нашої держави. Це ми повинні пам'ятати. Розуміти і відчувати кожен день і кожну годину...

Задіюються санкції. Фінансуються протести, екстремізм, тероризм. Підбираються і готуються бойовики. Ми це не просто знаємо, ми з цим працюємо".

Деталі: Лукашенко підкреслив, що в сучасних умовах на співробітників КДБ покладається завдання "щодо забезпечення стабільної соціально-політичної обстановки, захисту країни від зовнішнього деструктивного впливу".

Звертаючись до офіцерів і генералів, які були присутні на заході, Лукашенко підкреслив, що білоруські чекісти "внесли вагомий вклад у захист країни і людей від масштабних зовнішніх і внутрішніх загроз".

Нагадаємо: У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати. 

Теми: ЛукашенкоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"UA: Перший" заявив про тиск з боку ОПУ

США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій

Село без газу і СБУ: харківські газівники кивають на "псевдоактивістів"

Новини 19 жовтня: виключення "слуги народу" з фракції, візит глави Пентагону

оновленоФБР обшукує будинок близького до Путіна олігарха Дерипаски

"Харківгаз" відключив усе село від газу – СБУ відкрила справу

Усі новини...
Лукашенко
ЄС може ухвалити п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у листопаді – ЗМІ
Європарламент закликав до нових санкцій проти Білорусі та трибуналу над Лукашенком
У Білорусі арештували 136 людей – обговорювали у соцмережах смерть КДБшника
Останні новини
06:04
Викрадення місіонерів США на Гаїті: за кожного вимагають по мільйону доларів
05:30
Вакцина Pfizer проти Covid на 93% запобігає госпіталізації дітей 12-18 років – дослідження
04:26
Штати оштрафували Facebook на $14 млн за дискримінацію
03:32
Сутички в Єрусалимі: ізраїльська поліція заарештувала понад 20 палестинців
02:38
Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі
01:47
Представниця ОБСЄ засудила блокування окупантами роботи місії
00:48
"UA: Перший" заявив про тиск з боку ОПУ
23:52
Ліга Чемпіонів: "Реал" відвантажив "Шахтарю" п'ять м'ячів у Києві
23:43
У Вільнюсі покупець поранив охоронця магазину після прохання вдягнути маску
23:24
США планують покарати "Газпром"  за порушення санкцій
Усі новини...