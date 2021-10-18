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Лукашенко "бачить", як ворожий Захід націлений його скинути

Понеділок, 18 жовтня 2021, 15:01
Лукашенко бачить, як ворожий Захід націлений його скинути
Лукашенко. фото з Вікіпедії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "колективний Захід націлився на зміну влади в Білорусі".

Джерело: Лукашенко на зустрічі з силовиками, якого цитує держінформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Хочу звернути увагу: ситуація залишається напруженою і нам заспокоюватися вона не дає. Вам краще за інших відомо, що невдала спроба державного перевороту не змінила планів противника.

Колективний Захід продовжує втручатися у внутрішні справи країни, націлившись на зміну влади, а найнебезпечніше для нас - знищення незалежності нашої держави. Це ми повинні пам'ятати. Розуміти і відчувати кожен день і кожну годину...

Задіюються санкції. Фінансуються протести, екстремізм, тероризм. Підбираються і готуються бойовики. Ми це не просто знаємо, ми з цим працюємо".

Деталі: Лукашенко підкреслив, що в сучасних умовах на співробітників КДБ покладається завдання "щодо забезпечення стабільної соціально-політичної обстановки, захисту країни від зовнішнього деструктивного впливу".

Звертаючись до офіцерів і генералів, які були присутні на заході, Лукашенко підкреслив, що білоруські чекісти "внесли вагомий вклад у захист країни і людей від масштабних зовнішніх і внутрішніх загроз".

Нагадаємо: У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольна йому ЦВК визнала перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. Лукашенко жорстоко розправляється з опозиційними політиками і активістами. Тисячі людей кинуто за ґрати. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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